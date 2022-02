La Conferenza sul futuro dell'Europa... In numeri!

Dal lancio ufficiale della Conferenza sul futuro dell’Europa il 9 maggio 2021 è passato quasi un anno e ci avviciniamo alla fase conclusiva che dovrebbe terminare durante la presidenza francese del Consiglio dell’Unione europea, probabilmente nella stessa data del 9 maggio 2022, Festa dell’Europa.

In questi giorni appare sulle reti nazionali uno spot pubblicitario, a cura del Dipartimento delle Politiche europee, che parla della Conferenza sul futuro dell’Europa ed invita le persone a partecipare attivamente al dibattito esprimendo la loro opinione sulla piattaforma multilingue multimediale.

Ma cosa è questa Conferenza? L’Europa del futuro si trova ad affrontare molte sfide in vari settori quali cambiamento climatico e ambiente, salute, valori e diritti, trasformazione digitale e altri e chiede ai propri cittadini di esprimere la propria opinione liberamente e dare il proprio contributo.

La “Conferenza sul Futuro dell’Europa”, abbreviata a CoFE, nasce proprio con la volontà di coinvolgere i cittadini e le cittadine in un dibattito con le istituzioni europee e i governi proprio sui temi che sono al centro del futuro dell’Unione europea.

Il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini europei in questo importante processo partecipativo è stato realizzato attraverso due modalità:

la piattaforma multimediale e multilingue su 10 tematiche, all’interno della quale si può condividere le proprie idee e commentare quelle già presenti in una delle 24 lingue ufficiali dell’UE, con una traduzione automatica nella propria lingua madre, e

e i Panel europei dei cittadini , gruppi di cittadini estratti a sorte, ciascuno composto da 200 cittadini dei 27 Stati membri, di cui almeno un terzo rappresentato da giovani tra i 16 e i 25 anni, rappresentativi della diversità dell'UE. I panel si riuniscono tre volte, di cui la prima è stata in presenza presso il Parlamento europeo di Strasburgo.

Questi gli argomenti affrontati:

1° panel "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale"

2° panel "Democrazia europea / Valori e diritti, Stato di diritto, Sicurezza"

3° panel "Cambiamento climatico e ambiente/Salute"

4° panel "L'UE nel mondo/Migrazione"

A febbraio si terrà l'incontro finale degli ultimi due Panel europei dei cittadini, il Panel 4 e il Panel 1, ciò che emergerà dagli incontri, insieme agli output degli altri, confluirà nella riunione plenaria della Conferenza.

Inoltre, il 20 febbraio 2022 è stata indicata come data finale per l'inserimento di idee e eventi sulla piattaforma della Conferenza, dopo quella data questa resterà comunque attiva e funzionante ma gli elementi caricati non confluiranno nei report che arriveranno in plenaria.

Al di là della data è comunque importante partecipare ed esprimersi perché le opinioni dei cittadini avranno comunque una visibilità mediatica e serviranno ad alimentare il dibattito a livello istituzionale. Se ancora non avete condiviso la vostra idea o caricato il vostro evento, vi consigliamo quindi di farlo entro il 20 febbraio, in questo modo darete il vostro contributo alla Conferenza sul futuro dell'Europa.

Se avete bisogno di informazioni o supporto sull'utilizzo della piattaforma CoFE non esitare a contattarci, EUROPE DIRECT Firenze è a disposizione, anche con un help desk dedicato, il giovedì dalle 14:30 alle 17:30.