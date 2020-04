La Chianina dona dieci rotoballe al circo Rolando Orfei

L’associazione ha attivato una rete di solidarietà. Le scorte alimentari scarseggiano ormai da giorni

La Chianina Ciclostorica – Dieci rotoballe per gli animali del circo Rolando Orfei. La donazione è stata effettuata da La Chianina che, accogliendo l’appello lanciato da Arezzo nel Cuore, si è attivata per portare un contributo alla gestione quotidiana dell’attività circense che è stata bloccata in città dall’emergenza legata al Coronavirus e le cui scorte alimentari scarseggiano ormai da giorni. L’associazione di Marciano della Chiana, nota per l’organizzazione de La Chianina Ciclostorica, ha così contattato alcune aziende della Valdichiana e ha attivato una rete di solidarietà con cui è riuscita a raccogliere una buona scorta di foraggi che sono stati consegnati ai responsabili del circo.