​La “Cavalcata del Bicentenario” attraversa il Chianti

La squadriglia dell’Esercito protagonista in Toscana. Questa mattina al via la dodicesima tappa Greve in Chianti- Panzano in Chianti della “Cavalcata del Bicentenario”, iniziativa organizzata dall’Esercito Italiano per celebrare i 200 anni della fondazione della Scuola di Cavalleria. La tappa si è conclusa, nel primo pomeriggio, presso l’agriturismo il “Mulino di Grace".

Per l’occasione i militari hanno incontrato la comunità di Greve in Chianti, rappresentata dal sindaco Paolo Sottani, insieme ad alcuni concittadini presenti per l’occasione, al fine di esprimere la loro vicinanza ai valori della Forza Armata.

Due le squadriglie in viaggio, ognuna composta da quattro binomi a cavallo. La prima è partita da Lecce, città che ospita attualmente la Scuola di Cavalleria, lo scorso 30 settembre, e la seconda da Venaria Reale (TO), prima sede della Scuola di Cavalleria, il 3 ottobre. Raggiungeranno Roma il 27 ottobre dove l’evento avrà il suo epilogo in piazza di Siena.

Durante il loro percorso attraverseranno diverse città nelle quali avrà luogo la cerimonia dell’Alzabandiera e la consegna del Tricolore alle autorità cittadine da parte della squadriglia a cavallo. Per la Toscana, Siena. Le tappe, che si snodano lungo percorsi coincidenti con alcune antiche vie consolari romane, prevederanno l’incontro con le autorità locali e momenti di condivisione con i cittadini.

L'iniziativa, organizzata dall'Esercito Italiano, vuole ricordare la fatica, nella polvere e nel sudore, degli uomini e dei quadrupedi, nonché le gesta, i valori e le virtù fondanti dei Cavalieri, affrontando un'impresa dai toni epici

nella foto principale :momento del passaggio dell'Esercito Italiano da Greve in Chianti. Il sindaco riceve in dono la Cartina d'Italia prodotto cartografico dell'Istituto Geografico Militare

Nelle altre foto: momento del passaggio dell'Esercito Italiano da Greve in Chianti. La comunità di Greve in Chianti saluta cavalli e cavalieri