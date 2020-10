La castagnatura di Raggiolo diventa on line: 31 ottobre-8 dicembre

Il tradizionale evento autunnale ospitato dal borgo casentinese è stato rinviato al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria ma c'è un ricco programma di appuntamenti digitali

Brigata di Raggiolo – Letture, memorie, disegni e fotografie: la Festa di Castagnatura di Raggiolo diventa on-line. Il tradizionale evento autunnale ospitato dal borgo casentinese è stato rinviato al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria, ma La Brigata di Raggiolo e l’Ecomuseo del Casentino si sono attivati per strutturare un ricco calendario di iniziative alternative adatte all’attuale momento storico e in grado di valorizzare la cultura e la coltura della castagna che per secoli è stata alla base dell’economia e dell’alimentazione del territorio. “Castagnatura ai tempi del Covid” è il nome di un programma di appuntamenti digitali che, rivolti a persone di tutte le età dai bambini agli adulti, prenderà il via da sabato 31 ottobre e continuerà fino a martedì 8 dicembre.