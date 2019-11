PIT: "La Casa del Pazzo" da Libraccio

Sabato 23 novembre alle ore 15 Paolo Dematteis e Debora Bedino fondatori di P.I.T. (Paranormal Investigation Team) firmano le copie del libro

Sabato 23 novembre alle ore 15.00 alla libreria Libraccio di Firenze Paolo Dematteis e Debora Bedino fondatori di P.I.T. (Paranormal Investigation Team) firmano le copie del libro "La Casa del Pazzo" (Mondadori).

Ci sono storie terribili che esigono di essere raccontate fino in fondo, non importa quanto tempo sia passato.

Una casa abbandonata vicino al cimitero dove, si mormora in paese, viveva un pazzo che odiava i bambini. Sono passati anni dalla sua morte, quasi nessuno ricorda più quell’uomo, ma chi osa entrare sente ancora qualcuno che fischia e viene scacciato a sassate. Eppure l’abitazione è vuota. Nel 2018 Paolo eDebora, fondatori del PIT (Paranormal Investigation Team), ricevono una segnalazione e decidono di investigare. È così che prende il via La casa del pazzo, una delle loro indagini più torbide e terrificanti, che ha tenuto a lungo i fan con il fiato sospeso, perché nulla era come sembrava. Neanche la conclusione. Paolo e Debora, infatti, avvertivano che qualcosa stava sfuggendo e hanno portato avanti un’ulteriore ricerca,affiancati dal loro team, perlustrando caserme abbandonate, ruderi, vecchie chiese e manicomi per scoprire l’agghiacciante rivelazione finale. In La casa delpazzo, edito da Sperling & Kupfer, ripercorrono l’intera storia, svelano particolari inediti, forniscono foto,testimonianze e prove inoppugnabili, e raccontano l’ultimo, angosciante segreto. Quello che teneva un’oscura presenza legata alla casa, incapace di trovare riposo. Una storia vera, ricca di colpi di scena, che continua a stupire, commuovere e spaventare.

Il PIT (Paranormal Investigation Team) è stato fondato da Paolo Dematteis e Debora Bedino. Da sempre appassionati di paranormale, hanno collaborato con la trasmissione Mistero e l ’omonima rivista. Nel 2013 hanno aperto un seguitissimo canale YouTube, dove ogni giorno, dal lunedì al venerdì, pubblicano le loro indagini. Con l’aiuto di un team di professionisti, visitano luoghi infestati e presunti tali, sui quali aleggiano misteri e leggende, per scoprire le cause di apparizioni e altri fenomeni inspiegabili.

Libraccio Firenze

Via de' Cerretani,16R 50123 Firenze

Tel. 055287339

