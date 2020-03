Quelli più avanti con l'età non possono più andare per l'emergenza Coronavirus

Richiesta di aiuto per la mensa Caritas di via Baracca. Mancano volontari per confezionare i pasti, oltre 1.500 giornalieri. I volontari più anziani non possono più andare per l'emergenza Coronavirus, quindi i responsabili hanno pensato di chiedere aiuto ai giovani maggiorenni. Sarebbero adibiti al confezionamento e non avrebbero contatto con l'esterno. Tel. 05526770246. Fax 05526770249.