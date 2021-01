Kokorin: "Ho scelto Firenze per la sua bellezza"

ph da Twitter Acf Fiorentina

L'attaccante russo, che prenderà il 91, è arrivato in Italia con la moglie e il figlioletto. Entusiasmo e curiosità dei tifosi viola sui social

Kokorin è già in Italia e si appresta ad effettuare le visite mediche per la Fiorentina. L'attaccante russo, 30 anni tra pochi giorni (19 marzo), è atterrato assieme alla moglie e al figlioletto e si è detto prontissimo ad affrontare la nuova avventura. "Ho scelto Firenze per la sua bellezza", ha detto appena arrivato in Italia da Dubai, dove si trovava in ritiro con lo Spartak Mosca. Prenderà il numero di maglia 91. 1991 è il suo anno di nascita.

Sui social viola il suo arrivo sta scatenando un grande entusiasmo collegato a una certa curiosità attorno al personaggio, che in passato è stato in carcere per aggressione e si è fatto fotografare con le pistole in mano, e queste foto hanno fatto il giro del mondo.

Ma soprattutto Kokorin è un attaccante molto forte, nazionale russo e "raccomandato" alla Fiorentina dai tecnici che lo hanno allenato, Capello e Mancini.