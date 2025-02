Keu: il governo regionale a fianco delle imprese conciarie?

Firenze, 27 febbraio 2025- Ieri a Palazzo Strozzi Sacrati sulla vicenda Keu, il Presidente e l'Assessora all'Ambiente della Regione Toscana hanno dichiarato che presto inizieranno la bonifiche su i siti contaminati.

Alla struttura del Commissario Unico alle Bonifiche è stato attribuito dal Consiglio dei Ministri nel novembre del 2023, su richiesta della Regione Toscana del dicembre 2021, il compito di realizzare il prosieguo delle attività di bonifica inerenti agli impianti di gestione rifiuti inerti “LEROSE SRL”, nel Comune di Bucine e nel Comune di Pontedera, nonché quello relativo al lotto V Empoli – Castelfiorentino Strada Regionale 429 nel Comune di Empoli. Su tutti e tre i siti sono state realizzate le analisi di dettaglio, nonché predisposti i documenti e le progettazioni necessarie consentendo così di attivare le procedure operative di bonifica e/o messa in sicurezza.

"Apprendiamo che la SR 429 non sarà bonificata ma solo messa in sicurezza permanente, cioè il materiale contaminante sarà un problema delle generazioni future -dichiara l'Avv. Luca Scarselli della Sezione Valdarno Inferiore dell'Unione Inquilini Pisa- Appare evidente la cecità delle istituzioni che invece di ragionare sulla rimozione del materiale contaminante, che dovrà essere fatto prima o poi, propenda per la messa in sicurezza permanente.

Una simile scelta lascerà la rimozione alle generazioni futuri, non programmando neanche economicamente nessuna bonifica effettiva.Oltretutto, non possiamo che sorridere sul fatto che sono passati quasi quattro anni dalla scoperta del materiali e non stato fatto praticamente niente per le bonifiche , sennò la messa in sicurezza che era certamente obbligatoria !!A distanza di quattro anni non abbiamo neanche l'assegnazione dell'appalto alla ditta che dovrebbe rimuovere il materiale".

Ma il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, sempre ieri ha partecipato a Lineapelle, la più importante rassegna internazionale della pelle e degli accessori che si tiene in questi giorni a Fiera Milano a Rho.

“Il futuro del nostro territorio passa anche da iniziative come questa – ha affermato Mazzeo - . Le nostre imprese hanno la capacità di guardare al futuro con speranza e ottimismo, ma devono fare i conti con la preoccupazione di chi vede aumentare i costi dell’energia e di chi vorrebbe condizioni di lavoro più adeguate per poter competere a livello internazionale. Viviamo in un tempo in cui il contesto geopolitico mette tutti in grande difficoltà e l’Europa è schiacciata tra le pressioni economiche si Stati Uniti e Cina e le conseguenze dei conflitti in corso.

La nostra richiesta all’Europa è quindi di essere più forte. C’è bisogno di pace come condizione per costruire nuove opportunità”. Il presidente ha poi ribadito l’impegno della Regione per coniugare sviluppo economico e sostenibilità: “E’ nostra intenzione mettere in campo investimenti pubblici per la tutela ambientale, che deve procedere di pari passo allo sviluppo economico”, ha affermato.

“Il fatto che il PD non possa affrontare certi argomenti avendo la coscienza sporca per le vicende del Keu e un po’ di scheletri nell’armadio per i rapporti avuti negli anni con il mondo delle concerie, non significa che non lo possano fare gli altri. Ma significa che quel partito e quella forza politica non possono dare un futuro al settore

Il comparto conciario necessita di una revisione del sistema delle autorizzazioni che il Pd non può fare! Serve uno studio per verificare in sicurezza quali siano i limiti della norma sulle depurazioni. Serve poi accelerare le procedura di superamento della bacinazione in modo da poter accogliere nel depuratore gli extra-flussi e bisogna realizzare le opere necessarie per rivedere la norma sul battente idraulico.

Inoltre, se i depuratori del Comprensorio venissero inseriti in un sistema pubblico-privato potrebbero essere impiegati anche per la depurazione civile diventando un modello gestionale maggiormente virtuoso ed efficiente. Ma tutto questo può avvenire se agiamo subito altrimenti altri potrebbero appropriarsi di questo patrimonio. Nella giornata a Lineapelle, gli imprenditori del distretto ci hanno chiesto vicinanza, una interlocuzione seria e costruttiva e maggiore velocità di risposta da parte degli uffici pubblici.

Ieri il Ministro Urso ha incontrato Francois-Henri Pinault, presidente e amministratore delegato di Kering, gruppo internazionale di cui fanno parte marchi come Gucci, Saint Laurent e Bottega Veneta; nelle prossime settimane è previsto un altro incontro a Milano tra il ministero e i principali marchi della moda. Che cosa attendiamo a promuovere anche in Toscana un incontro simile, anche chiedendo il supporto del ministero, in modo da proporre un progetto a medio e lungo termine che parta da investimenti e formazione?Nel prossimo mese incontrerò nuovamente il Ministro Urso per presentargli un piano di lavoro per le concerie toscane che abbiamo messo a punto a partire dalle indicazioni che proprio lui ci ha dato nei mesi scorsi.

Io continuo ad essere tremendamente affascinato da questo mondo produttivo che trasforma rifiuti in bellezza e mi spenderò perché le istituzioni sostengono un comparto che merita rispetto ed attenzione.

Gli imprenditori ci chiedono prima di tutto vicinanza, una interlocuzione seria e velocità nelle risposte da parte degli uffici: noi siamo pronti!” lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci al ritorno da Lineapelle.