Kayode lascia la Fiorentina destinazione Brentford (Premier League)

Michael Kayode, 20 anni, lascia la Fiorentina e passa al Brentford (Inghilterra, Premier League). La formula emersa è un prestito oneroso a 500 mila euro con diritto di riscatto a 17,5 milioni più il 10 per cento sull'eventuale futura rivendita.

Kayode, a Firenze dal 2021, ha esordito in Serie A a 19 anni, il 19 agosto 2023 (Genoa- Fiorentina 1-4) poi per l'infortunio a Dodò ha giocato molte partite come titolare sulla fascia destra. Ha realizzato il suo primo gol in A il 26 febbraio 2024, nella vittoria per 2-1 contro la Lazio a Firenze.

In Nazionale, ha vinto da protagonista il campionato europeo under 21 segnando il gol decisivo nella finale contro il Portogallo (2023).

Con l'allenatore Palladino Kayode non ha trovato spazio quasi per niente.

Una operazione di mercato che ha destato qualche polemica tra i tifosi perché molti vedevano in Kayode una risorsa importante per la Fiorentina del futuro. Le radio e i siti web viola pullulano di commenti in questo senso.