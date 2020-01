Juve Stabia vs Empoli 1- 0. Il gol di Forte decide la gara.

Juve Stabia si proietta in zona play off, l'Empoli nella zona a rischio

In avvio di gara lo Juve Stabia poteva già andare in vantaggio per un disimpegno errato di Bandinelli che da la possibilità a Forte di cogliere la traversa tanto che due minuti dopo sblocca la gara che, su angolo di Calò, anticipa tutti trovando la rete di testa. Sul fronte Empoli Romagnoli impegna Russo con un colpo di testa sulla cui respinta arriva come un falco Tutino ma, il suo tiro, termina sotto le gambe del portiere anche se lambisce il palo. In questa prima mezz'ora di gioco la gara si presenta molto vivace, ma anche avvincente soprattutto per il fatto che le due squadre rispondono colpo su colpo. Sul finale Brignoli, il portiere dell'Empoli, stava per mettere in pericolo la sua porta, provando il dribbling su Bifulco ma per fortuna riesce a trattenere la sfera prima dell'intervento dell'avversario.

In avvio di ripresa lo Juve Stabia parte subito forte con Canotto che fa partire un tiro dalla sinistra prontamente bloccato da Brignoli. Ancora Juve Stabia: Ricci serve una grandissima palla per Forte che sbaglia lo stop sprecando in area, Bifulco sbaglia il passaggio difensivo, ed ancora una ghiotta occasione per Forte che non riesce a chiuderla. Nel finale di gara l'Empoli si riversa in massa in attacco con Ciciretti per La Mantia che non aggancia.

La gara si chiude con la vittoria dello Juve Stabia per 1- 0 che si proietta in zona play-off mentre l'Empoli scivola nella parte bassa della classifica, un Empoli nuovo, quasi una squadra nuova in pieno mercato di riparazione che poi, almeno per l'Empoli, si potrebbe parlare di mercato vero e proprio e non tanto di riparazione. L'Empoli, in questo momento, si trova nel bel mezzo del guado in attesa delle prossime due gare interne dove due risultati positivi sarebbero nelle più lecite delle aspettative pensando alla salvezza, un traguardo non certo chiesto ad inizio campionato.....

Juve Stabia (4-3-1-2): Russo; Vitiello, Fazio, Troest, Ricci G.; Caló, Addae, Buchel (dal 1’ st Mallamo); Bifulco (dal 30’ st Izco); Canotto (dal 34’ st Rossi), Forte. Allenatore: Fabio Caserta.

A disposizione: Branduani, Boateng, Allievi, Melara, Rossi, Di Gennaro, Izco, Elia, Germoni, Mallamo, Mezavilla.

Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Ricci S. (dal 38’ st La Gumina), Stulac (dal 19’ st Frattesi), Bandinelli; Tutino, La Mantia, Mancuso (dal 19’ st Ciciretti). Allenatore: Roberto Muzzi.

A disposizione: Meli, Perucchini, Nikolaou, Bajrami, Antonelli, Pinna, Fantacci, Frattesi, Ciciretti, La Gumina, Sierralta, Henderson.

Reti: Forte (JS) 6’ pt

Ammoniti: Canotto (JS) 34’ pt, Bandinelli (EM) 23’ st, Balkovec (EM) 31’ st, Frattesi (EM) 36’ st

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1.