Juve-Fiorentina in data palindroma: 02 02 2020

La curiosità: quest'anno (bisestile) una sfida tra le più sentite del campionato si gioca alle 12,30 in un giorno numericamente speciale

Nel 2020, anno bisestile, il calendario della serie A ha riservato una curiosità: Juve-Fiorentina, una delle partite tradizionalmente più sentite del torneo, si gioca in una data palindroma, il 2 febbraio. La data è 02 02 2020, tra l'altro in anticipo alle 12,30.

Una semplice curiosità, per chi ama questo genere di combinazioni. La data palindroma, molto rara, è quella che si può leggere indifferentemente da destra a sinistra: erano stati palindromi, ad esempio, anche il 1 febbraio 2010 (01 02 2010) e il 21 febbraio 2012 (21 02 2012).

Il 02 02 2020 sarà una domenica e religiosamente si festeggiano la Presentazione di Gesù al Tempio e la Purificazione di Maria Vergine. Il 2 febbraio è detto anche il giorno della "Candelora" per le candele che si accendono per Cristo la Luce del mondo. Si tratta, come popolarmente noto, di una data molto importante anche dal punto di vista agricolo, un vero e proprio spartiacque. Al riguardo c'è questo proverbio conosciuto specialmente nelle zone di campagna: "Per la santa Candelora se nevica o se plora dell'inverno siamo fora ma se l'è sole o solicello siamo sempre a mezzo inverno".

Esistono palindromi anche alfabetici: a Firenze in Battistero ce n'è uno, riferito all'astronomia: en giro torte sol ciclos et rotor igne che letteralmente potrebbe essere "(io) sole con il fuoco faccio girare i cerchi in modo torto e giro anch'io".

Forse la più famosa antica scritta palindroma è il "Quadrato magico", che in Toscana si trova ad esempio nel Duomo di Siena: sator arepo tenet opera rotas, sul cui esatto significato non ci sono certezze.