Juve eliminata: viola in finale di Coppa Italia Primavera

A Torino finisce 2-2 dopo l'1-1 di Firenze: i due gol in trasferta segnati da Lovisa e Beloko portano la Fiorentina (detentrice del titolo) all'atto conclusivo della manifestazione contro il Verona

La Fiorentina riesce nell'impresa non facile di eliminare la Juventus nel doppio confronto e approda alla finale di Coppa Italia Primavera che si disputerà il 10 aprile. A Torino finisce 2-2 dopo l'1-1 di Firenze: i due gol in trasferta portano la Fiorentina all'atto conclusivo della manifestazione contro il Verona battuto dalla Roma 3-1 ma favorito dal 2-0 dell'andata.

Per la Fiorentina di Bigica (detentrice del titolo) che in campionato sta soffrendo, hanno segnato Lovisa e Beloko mentre per i bianconeri hanno realizzato Portanova e Dragusin, al 95' quando i giochi erano ormai fatti tanto che l'arbitro dopo il gol ha fischiato la fine della partita.