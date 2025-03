Jonathan Canini, nuove date in Toscana

Doveva chiudersi ad aprile, invece… Vista la sfilza di sold out e il boom di richieste, nuove date si aggiungono all’ultimo tour dello spettacolo “Vado a vivere con me” di Jonathan Canini, fenomenale attore e comico toscano che con questo show ha già entusiasmato 30.000 spettatori.

Raddoppiano così le date al Teatro Politeama di Poggibonsi (1 aprile e 27 maggio) e al Teatro degli Animosi di Carrara (2 e 3 aprile), triplicano quelle al Teatro Puccini di Firenze (14/22 aprile e 22 maggio), mentre si aggiungono due tappe importanti, il 24 marzo allo Spazio Diamante di Roma e il 4 aprile al Teatro Juvarra di Torino. Programma completo, info e aggiornamenti sui canali social di Jonathan Canini.

Cucinare, impostare la lavatrice, stirare e accendere il riscaldamento. Scene di vita quotidiana che possono diventare incubi se… è la prima volta. Con “Vado a vivere con me” Jonathan Canini trasforma l’esperienza in uno show, scritto insieme a un altro fuoriclasse della comicità, Walter Santillo, che cura anche la regia.

A dare spunto sono fatti realmente accaduti e straordinarie disavventure che Jonathan mischia a spassosi tranche de vie. Il tutto è arricchito dalla presenza dei personaggi che lo hanno reso celebre e che accompagnano Jonathan ormai ovunque: Pamela di San Miniato, il bullo, il fattone.A teatro con la stessa verve che l’ha imposto sul web, cavalcando una comicità vulcanica e irriverente declinata in versione terzo millennio: epigono della comicità toscana - sulla scia di Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello, passando per Ruffini e Ceccherini - Jonathan Canini conta oltre un milione di followers, i suoi video contano milioni di views, i suoi spettacoli sono riti collettivi per l’adorante fanbase.Le foto allegate sono autorizzate all’uso libero da diritti, limitatamente alla diffusione della notizia.Jonathan Canini sul webhttps://www.facebook.com/JonathanCaniniOfficialhttps://www.instagram.com/jonathancaninihttps://www.youtube.com/@jonathancanini9612https://www.tiktok.com/@jonathan_caninihttps://www.threads.net/@jonathancaniniJONATHAN CANINI - Vado a vivere con me – Tour 2025Sabato 22 marzo ore 21 - Teatro Persio Flacco Volterra (Pisa)Domenica 23 marzo ore 16,45 - Teatro del Popolo - Castelfiorentino (Firenze) SOLD OUTLunedì 24 marzo ore 21 - Spazio Diamante Sala Black - Roma – NUOVA DATAVenerdì 28 marzo ore 21 - Teatro Amiata - Abbadia San Salvatore (Siena) SOLD OUTMartedì 1 aprile ore 21 - Teatro Politeama - Poggibonsi (Siena)Martedì 27 maggio ore 21 - Teatro Politeama - Poggibonsi (Siena) NUOVA DATAMercoledì 2 aprile ore 21 - Teatro degli Animosi - CarraraGiovedì 3 aprile – ore 21- Teatro degli Animosi – Carrara NUOVA DATAVenerdì 4 aprile ore 21 - Teatro Juvarra - TorinoSabato 5 aprile ore 2 - Teatro Garibaldi - Figline Valdarno (Firenze) SOLD OUTLunedì 14 aprile ore 21 - Teatro Puccini – FirenzeMartedì 22 aprile ore 21 - Teatro Puccini – FirenzeGiovedì 22 maggio ore 21 - Teatro Puccini – Firenze NUOVA DATAMartedì 15 aprile ore 21 - Teatro Mascagni - Chiusi (Siena)Mercoledì 23 aprile ore 21 - Teatro Verdi - Pisa Martedì 6 maggio ore 21 - Teatro Il Garibaldi - via Garibaldi, 69 – Prato NUOVA DATAGiovedì 8 maggio ore 21 - Teatro Alfieri - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)Venerdì 9 maggio ore 21 - Teatro Corsini - Barberino di Mugello (Firenze)