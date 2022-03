Italiana Brass 2022

Il Festival Internazionale 'Italian Brass Week' giunge quest'anno alla sua 23^ edizione e si svolgerà a Firenze, dal 24 al 31 luglio 2022. Il Festival nasce all'interno dell'Associazione Culturale e Musicale Italian Brass Network, in collaborazione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra da Camera Fiorentina, Fondazione Scuola di Musica Fiesole onlus, con il patrocinio del Comune e Città Metropolitana di Firenze, della Regione Toscana, dei Consolati e delle Ambasciate internazionali. È diretto dal Maestro Luca Benucci, sin dalla sua fondazione.

Le Masterclass, Le lezioni individuali e tutte le attività didattiche si terranno presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Solisti e docenti di rilievo internazionale si dedicheranno alla tua formazione con cura e attenzione.

La loro esperienza, qualità e profondità umana faranno la differenza, ancora una volta, per regalare ed emozionare con la necessaria disciplina tutti voi.

Una giusta combinazione di esperienza e dinamismo ti permetterà di trovare e sperimentare un insieme di valori fondamentali per crescere e competere con i giovani di tutto il mondo.

Lezioni individuali, lezioni di respirazione, lezioni di canto, masterclass collettive, esposizioni di strumenti, musica da camera per ottoni. il grande ensemble di brasa, Conferences, garantirà una formazione di prim'ordine.

I Concerti

Esclusiva IBW, musicisti si incontreranno per la prima volta e daranno vita all'unicità suonando insieme in ensemble pensati per esaltarne il virtuosismo.

Arrangiamenti e due anteprime mondiali in una produzione artistica unica. Durante la settimana verranno formati diversi gruppi di Brass. I concerti saranno diretti da Øystein Baadsvik, Luca Benucci e Lito Fontana.

Luoghi dei concerti: