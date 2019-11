Nasce Italia Viva Toscana: diretta Facebook alle 16 da Pistoia

Il ministro Bellanova (foto Ag. Dire)

Dopo il bagno di folla di ieri a Catania, oggi il nuovo partito di Matteo Renzi si presenta nella Regione "di casa". L'ex sindaco di Firenze ed ex premier sul palco con il ministro Bellanova e Rosato. "Il caos nella politica italiana proseguirà, è tutto imprevedibile. Il messaggio che vi do è questo: 'Siate pronti'"

Dopo che ieri pomeriggio Matteo Renzi, il ministro Teresa Bellanova ed Ettore Rosato hanno presentato Italia Viva in Sicilia, precisamente a Catania dove hanno registrato un impressionante tutto esaurito con tanta gente rimasta fuori, oggi tocca alla Toscana.

L'appuntamento per iscritti e simpatizzanti è alle 16 al Nursery Campus di via Bonellina a Pistoia ma chi non potrà andare avrà con ogni probabilità la possibilità di vedere la diretta Facebook sull'evento toscano, come successo ieri per quello siciliano dove i giovani erano davvero tanti. Impressionante.

Interverranno naturalmente anche tutti i renziani toscani già confluiti nel nuovo partito ("già" perché l'impressione dall'esterno è che l'esodo dal Pd e anche da altri partiti sia appena iniziato), in primo luogo politici e amministratori di primo piano come l'ex ministro Maria Elena Boschi e l'assessore regionale alla Sanità Stefania Saccardi che dovrebbero essere tra le protagoniste degli interventi dal palco.

La situazione politica italiana è in continua trasformazione e Renzi in Sicilia lo ha detto chiaramente, quasi alla fine del suo discorso conclusivo che troviamo registrato su Facebook: "il caos che c'è nella politica italiana nei prossimi mesi proseguirà, nessuno di noi sa cosa accadrà, è tutto imprevedibile. E siccome è tutto imprevedibile, vi dico, siate pronti, questo è il messaggio che io voglio darvi".