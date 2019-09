"Italia Viva" è anche "Italia banzai": Renzi conquistato dalla parola giapponese

In Stampa estera un giornalista nipponico ha fatto questo accostamento e il fondatore del nuovo partito ha molto gradito: "Lo capiscono anche a Londra se dico Italia banzai. Dai è fatta, lo utilizzeremo in modo divertente"

Una vera e propria rivelazione per Matteo Renzi, ospite della stampa estera. Appena un giornalista giapponese gli ha detto che "Italia Viva" in giapponese è "Italia banzai", l'ex premier ha sorriso e fatto capire che non mancherà di utilizzare questo spunto. "Secondo me - ha detto Renzi - lo capiscono anche a Londra se dico Italia banzai. Dai è fatta. La ringrazio per 'Italia banzai' spero che sia un suggerimento open source, e non con il copyright perché lo utilizzeremo in modo divertente".

"Banzai" si può tradurre in italiano "evviva" e letteralmente significa "diecimila anni" essendo composto dalle parole ban (diecimila) e zai (anni).