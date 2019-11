“Istruzioni x razzisti. Fiaba nera per adulti e bambini” all'Antella

Sabato 30 novembre alle ore 18.30, ad ingresso libero

Il nuovo lavoro di Riccardo Massai “Istruzioni x razzisti. Fiaba nera per adulti e bambini” è in scena sabato 30 novembre alle ore 18.30, ad ingresso libero, al Teatro Comunale Antella (Via Montisoni 10, Bagno a Ripoli – Firenze) in occasione della Festa della Toscana. Lo spettacolo con Miriam Bardini e Patrizia Mazzoni, per la regia di Riccardo Massai, produzione Archètipo, è un gioco teatrale per riflettere sull’ignoranza, come radice profonda del razzismo.

Sul palco due personaggi grotteschi e patetici giocano attraversando la perenne parabola comica e crudele dall’amicizia al conflitto, incarnando l’eterno contrasto tra bianco e nero, tra buono e cattivo, tra l’angelo e il diavolo.

I due si danno un gran daffare a organizzare, chiudere, separare: spazi, situazioni, persone e allo stesso tempo scagliano, lanciano parole. Parole che a volte diventano storie, altre volte generano negli spettatori domande emblematiche che inducono alla ricerca di risposte.

La stagione 2019/2020 del Teatro Comunale Antella - Teatro di residenza della Regione Toscana, con la direzione artistica di Riccardo Massai - è realizzata con il sostegno di Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Bagno a Ripoli, Unicoop Firenze, Firenze dei Teatri, Rat.

Teatro Comunale di Antella

Via Montisoni 10, Bagno a Ripoli – Firenze

Tel. 055 621894

teatro@archetipoac.it- www.archetipoac.it