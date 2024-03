Istituto di Scienze Militari Aeronautiche: Open Day il 27 marzo

Mercoledì 27 marzo 2024, in occasione dell’Anniversario della Costituzione dell’Aeronautica Militare e dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, ci sarà un open-day per visitare il polo monumentale e formativo della Forza Armata progettato dall’Architetto Fiorentino Raffaello Fagnoni. Il percorso offre un viaggio in ambienti mantenuti con amorevole cura nelle condizioni originarie: un salto nel passato esplorando luoghi e provando sensazioni giunte a noi direttamente dagli anni ’30.

Guide di eccezione, preparate sul piano storico e architettonico accompagneranno i gentili ospiti in questa piacevole passeggiata con racconti e curiosità tipiche dell’“Università del Volo” e il suo rapporto con la città di Firenze. Tra le guide personale civile e militare dell’Aeronautica Militare e soci della sezione fiorentina dell’Associazione Arma Aeronautica. Un cammino che parte dalla Palazzina degli Studi, custode dell’Aula Magna, della Biblioteca e di opere di celebri artisti fiorentini quali Bruno Catarzi, proseguendo verso la Palazzina Comando, luogo di alta rappresentanza e cuore pulsante dell’Istituto, con il suo scalone d’Onore autoportante e la Sala degli Stemmi.

Il percorso termina, tra aneddoti e storie del passato, presso la palazzina Ufficiali con gli ampi Saloni del Circolo affrescati da Maestri del panorama culturale nazionale come Giovanni Colacicchi, Pietro Annigoni, Elisabetta Rogai e il bassorilievo in laterizio, ad opera di Mario Moschi, che incornicia il portale centrale della residenza degli ufficiali.

I visitatori potranno accedere all’Istituto, previa esibizione di un documento di identità in corso di validità, dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dall’ingresso del viale dell’Aeronautica 14. Le fotografie ed i video saranno permessi nei luoghi indicati dalle “guide monumentali”.

Al termine del Tour gli ospiti potranno cimentarsi in un mini quiz sulla storia dell’Istituto che permetterà loro di partecipare all’estrazione di due biglietti omaggio (validi per 2 persone) per lo spettacolo teatrale “Intervista (in)credibile a Giulio Douhet” a cura della Compagnia delle Seggiole, in programma nei giorni 6 e 7 aprile 2024.

La visita sarà anche un’occasione per conoscere la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” coubicata nello stesso sedime. Nel corso della giornata sarà possibile sostenere il progetto di beneficenza riservato all’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (ONFA) che provvede all’assistenza dei figli del personale deceduto dell’Aeronautica Militare. L’ONFA ha assistito dal 1920 ad oggi oltre 6000 orfani, anche mediante l’assistenza diretta con i suoi Istituti fino agli anni ’80. Attualmente assiste i ragazzi in famiglia in età scolare con contributi scolastici di importo crescente dalla Scuola Materna all’Università e fornisce inoltre contributi alle famiglie più bisognose. Radio ufficiale dell’evento è Radio Toscana che ci accompagnerà nel percorso prima e durante la visita.