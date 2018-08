Isolotto, uomo armato di pistola: strade chiuse

Foto Alessandro Rella

I passanti hanno udito degli spari nel primo pomeriggio tra via Cecioni e via Andreotti. Non ci sarebbero feriti.

La caccia all'uomo prosegue in serata e le forze dell'ordine invitano i residenti a non uscire dalle loro abitazioni in zona Pio Fedi, piazza dell'Isolotto e dintorni.

Le forze dell'ordine giunte sul posto hanno chiuso gli accessi all'incrocio, interessando anche via Canova.

Le ricerche sono partite da un locale di via Libero Andreotti.

L'uomo armato di pistola, una calibro 9mm, sarebbe entrato in un locale al piano terreno di un condominio in cerca della ex compagna, per poi scatenare il panico in strada.

La scientifica sta effettuando i rilievi, mentre scatta la caccia all'uomo armato che sarebbe già noto agli inquirenti.

Su twitter la Polizia di Stato avvisa: "Armato di pistola entra in un bar del quartiere Isolotto di Firenze, minaccia una donna e poi si dà alla fuga. La polizia lo sta cercando in tutta la zona. Si consiglia di non recarsi nel quartiere e, per i residenti, di non uscire di casa".