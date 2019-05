Irene Grandi a laFeltrinelli RED Firenze

Venerdì 31 maggio dalle ore 18.00 l'artista presenta il nuovo album "Grandissimo"

Grandissimo è il titolo del nuovo album di Irene Grandi per festeggiare 25 anni di carriera, un progetto discografico ricco, eterogeneo e di ampio respiro, come il titolo giocosamente suggerisce.

Irene lo presenta a Firenze venerdì 31 maggio dalle ore 18 a laFeltrinelli RED

Il nuovo lavoro si compone di tre parti: la prima parte (Capitolo 0) è tesa a soddisfare una continua necessità di esplorazione dell’artista e contiene numerosi brani inediti che scandiscono simbolicamente l’arrivo e l’inizio del nuovo percorso artistico di Irene. La seconda parte (Capitolo1) raccoglie i brani arrangiati in versione unplugged e vede la collaborazione di grandi protagonisti della musica italiana quali Loredana Berté, Stefano Bollani, Carmen Consoli, Levante, Fiorella Mannoia e Sananda Maitreya (aka Terence Trent D’Arby). La terza e ultima parte (Capitolo 2) è un’esplosione in chiave elettrica di alcuni grandi successi di Irene che sprigiona grande energia, rappresentando una delle caratteristiche della cantante da sempre più apprezzate. Grandissimo è un racconto musicale che raccoglie le esperienze ed accoglie le novità, un cammino diretto verso orizzonti di volta in volta diversi, che esprime quell’autenticità che esiste solo quando c’è evoluzione artistica e umana.

laFeltrinelli RED è in piazza della Repubblica 26, Firenze