Inzuppiamoci: al Mercato Centrale l'appuntamento con le zuppe

Anche questo anno si è rinnovato l'appuntamento con le tradizionali zuppe fiorentine, diventato ormai un obbligo dello Storico Mercato Coperto di San Lorenzo. Trattorie e ristoranti del quartiere hanno proposto ricette popolari e specialità legate alla tradizione, cucinando per gli ospiti ognuno una propria zuppa toscana. Un'occasione unica per gustare piatti legati alla nostra cultura culinaria, accompagnati da buon vino e dolci preparati a regola d'arte.

L’iniziativa a ingresso libero, ha riunito tanta gente in allegria per gustare le zuppe realizzate dai ristoranti storici del quartiere di San Lorenzo nell'esclusiva cornice del piano terra del Mercato Centrale, aperto per una cena unica. Tra i banchi anche una variegata selezione di dolci tradizionali e di vini toscani, il tutto acquistabile scambiando le proprie monete con i fiorini all’ingresso dello Storico Mercato Centrale.

Nel corso della serata sono state premiate alcune attività storiche del quartiere di San Lorenzo, tra cui Andreina Mancini, che il 1° maggio lascerà dopo tanti anni la gestione della pasticceria Sieni in via dell'Ariento. A salutarla Massimo Manetti, presidente della Camera di commercio di Firenze e titolare di una storica macelleria al mercato, accompagnato da Luciano Artusi ex direttore del Calcio Storico Fiorentino. Sul palco anche gli assessori della giunta comunale di Firenze, Letizia Perini, Laura Sparavigna e Jacopo Vicini.