Inzuppiamoci: martedì 8 aprile torna l'appuntamento con le zuppe

Firenze, 24 marzo 2025 – Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina toscana: martedì 8 aprile 2025, a partire dalle ore 20, il piano terra dello Storico Mercato Centrale di San Lorenzo ospiterà "Inzuppiamoci", l’evento dedicato alle zuppe della tradizione fiorentina.

Un vero e proprio must per il quartiere, che ogni anno vede la partecipazione delle trattorie e ristoranti storici di San Lorenzo, pronti a deliziare i presenti con ricette autentiche e sapori di un tempo. Ogni locale proporrà una propria zuppa rigorosamente toscana, accompagnata da buon vino e dai dolci della storica pasticceria Sieni.

L’iniziativa è a ingresso libero e chi vorrà potrà gustare le specialità scambiando le proprie monete con i tradizionali fiorini disponibili all’ingresso del mercato. Un’occasione perfetta per riscoprire la tradizione culinaria fiorentina e vivere una serata all’insegna della convivialità.

Nel corso della serata, inoltre, verranno premiate due attività storiche del quartiere di San Lorenzo con il prestigioso riconoscimento "Labor Omnia Vincit", un omaggio all’eccellenza e alla dedizione di chi porta avanti la tradizione con passione e qualità.

Tra le trattorie partecipanti, sarà possibile assaporare le zuppe di locali storici come Trattoria Mario, Osteria Cipolla Rossa, Trattoria Sergio Gozzi, Trattoria Antellesi, Osteria San Lorenzo e molte altre. Il tutto accompagnato da una selezione di vini toscani dell'azienda agricola Le Lame e dai dolci della Antica Pasticceria Sieni.

"Inzuppiamoci è un evento che celebra la nostra tradizione gastronomica in un luogo che da sempre è il cuore pulsante del quartiere. È un’occasione per vivere il Mercato in un’atmosfera speciale, degustando piatti autentici e condividendo un momento di convivialità che ci riporta alle radici della nostra cultura culinaria” sottolinea Massimo Manetti, presidente del Consorzio dello Storico Mercato Centrale. Per informazioni: eventimercatocentrale@gmail.com.

Mercoledì 26 marzo alle 14:30 nella sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo consegnerà una targa ad Andreina Mancini, storica titolare della pasticceria Sieni, prossima al pensionamento, “per la sua trentennale dedizione alla città di Firenze e al Quartiere di San Lorenzo”.