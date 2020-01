Dalle 11 di stamattina. Senso di marcia invertito in varie strade della zona

Per un intervento urgente di Publiacqua Borgo Santi Apostoli è stata chiusa intorno alle 11 di questa mattina. La viabilità di uscita da via Por Santa Maria è garantita dalla direttrice dei lungarni Archibusieri-Anna Maria Luisa Dei Medici-Diaz verso piazza Mentana con inversione del senso di marcia. Anche in via dei Saponai è scattato il cambio di senso di marcia.