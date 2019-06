Interventi sul Viadotto dell’Indiano e nuovo asfalto in via Pier Luigi da Palestrina

Ecco i lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine. Da martedì 18 giugno al via la sperimentazione della nuova viabilità in via Maccari e via Sarnesi. Via Crispi diventa a doppio senso

Interventi di manutenzione e di rifacimento dei giunti sul Viadotto dell’Indiano e lavori di asfaltatura in via Pier Luigi da Palestrina. Ma anche un intervento in via dei Caccini per un nuovo allaccio alla rete elettrica e per lo spostamento dell’impianto di acque reflue e il rifacimento di un muro in via Ernesto Rossi. Sono solo alcuni dei cantieri che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Martedì 18 giugno entreranno in vigore in via sperimentale alcune modifiche di viabilità e un nuovo assetto dei semafori all’intersezione tra via Maccari, via Sarnesi e viale Canova. Questi aggiustamenti sono finalizzati a migliorare la circolazione e ottimizzare la sosta. In concreto sarà istituito un senso unico in via Sarnesi (tra viale Cavova e via Cecioni verso quest’ultima) mentre in via Maccari scatterà l’inversione del senso nel tratto tra viale Cassioli e viale Canova con direzione di marcia verso quest’ultimo.

Giovedì 20 giugno sarà attuata in via sperimentale la modifica alla viabilità in via Crispi. Si tratta del doppio senso tra via XX Settembre a via della Cernaia con contestuali divieti di sosta il primo giorno per consentire le operazioni necessarie. Il provvedimento scatterà alle 9 e sarà monitorato per verificare l'efficacia.