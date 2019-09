Internet veloce a Bagno a Ripoli: il 5 settembre iniziano i lavori

Domani via ai lavori di Open Fiber con assessore Bugli e sindaco Casini

FIRENZE – Al via il cantiere per la banda ultralarga anche a Bagno a Ripoli. I lavori consentiranno di navigare su internet, entro la prossima estate, fino ad un gigabit al secondo: una velocità pari a quella delle città e ovunque, anche nelle frazioni e borghi più isolati dove ora sarà appunto portata la fibra ottica.

L'inaugurazione del cantiere avverrà giovedì 5 settembre alle ore 11 in via Montisoni 14, nella frazione di Antella. Ci saranno l'assessore regionale all'innovazione Vittorio Bugli, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e il manager per la Toscana di Open Fiber, l'azienda che ha vinto l'appalto nazionale di Infratel, Marco Gasparini.