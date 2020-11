Installazione natalizia al Galluzzo: sondaggio Q3 dopo le feste

Quest'anno niente Stella in piazza Acciaioli, dove ai primi dicembre verrà posta la "sorpresa". La presidente del Quartiere 3 Serena Perini: "Cercheremo di sapere se era più bella la Stella del 2019 oppure l’installazione del 2020"

Tanti galluzzini avrebbero rivoluto la Stella in piazza Acciaioli ma per queste feste 2020-2021 Quartiere 3, Comune di Firenze e Centro Commerciale Naturale del Galluzzo, come già emerso ieri, hanno pensato a qualcosa di diverso. La presidente del Quartiere 3, Serena Perini, annuncia che i galluzzini dopo le feste saranno coinvolti in un sondaggio per sapere cosa secondo loro è più bello per il paese. "Avremo - spiega Serena Perini - la nostra bella installazione anche quest’anno. Come amministrazione vogliamo cose belle per i nostri territori. Alla fine del Natale faremo un sondaggio per sapere se era più bella la Stella del 2019 oppure l’installazione del 2020. Intanto lasciamo che sia una sorpresa 'natalizia'”.

L'installazione "sorpresa" sarà posta ad inizio dicembre in piazza Acciaioli nello stesso punto dov'era la Stella.

Senz'altro lodevole questo impegno delle istituzioni e del CCN Galluzzo, che ha curato l'apposizione delle luminarie, per rendere le prossime Feste per quanto possibile "luminose" e cariche di speranza in questo momento così duro e oscuro per l'epidemia da Coronavirus in corso. Firenze e il Galluzzo non mollano.