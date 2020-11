Galluzzo, feste di Natale senza stella in piazza Acciaioli

Quest'anno l'installazione che tanto era piaciuta ai galluzzini (e non solo) non sarà ripetuta. Il CCN Galluzzo assicura: "Ci sarà una sorpresa spettacolare... " sempre nell'ambito del Florence Light Festival

Il Galluzzo, come le altre realtà del Fiorentino, non si arrende alla disgrazia dell'epidemia da Coronavirus e lotta per sopravvivere e fare andare avanti l'economia. Le luci di Natale sono già state installate in via Senese e il Centro Commerciale Naturale prepara una grande sorpresa assieme al Quartiere e al Comune. In tanti si chiedono se ci sarà di nuovo la grande e luminosissima Stella di Natale che nelle festività 2019-2020 ha illuminato piazza Acciaioli, e che tanto era piaciuta ai galluzzini. La stella non sarà ripetuta. Il CCN Galluzzo annuncia che al suo posto ci sarà "una sorpresa spettacolare..." sempre nell'ambito del Florence Light Festival insieme al Comune di Firenze. "Anche quest'anno avremo una bellissima installazione luminosa", assicurano dal Centro Commerciale Naturale.