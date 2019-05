Prende l'auto a una donna, catturato dopo un inseguimento da Far West

Scene da film nella zona del Galluzzo, con le volanti della Polizia a caccia di una Panda rossa. Fine della corsa in via del Gelsomino. Le testimonianze su Facebook

Scene da Far West ieri nella zona del Galluzzo. Erano passate da poco le undici della mattina quando i cittadini hanno visto alcune volanti della Polizia all'inseguimento di una Panda rossa. Un inseguimento durato diversi minuti e poi terminato in via del Gelsomino, dove l'auto, risultata presa a una donna in via Pisana, è andata a sbattere contro alcuni motorini. Il giovane autore di questa "bravata" è stato naturalmente arrestato. Pare fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Certo che lo spavento è stato tanto. I cittadini l'hanno visto imboccare via Senese contromano, sulla pagina Facebook "Sei del Galluzzo se..." ci sono poi alcune testimonianze dell'accaduto e una foto della Panda rossa a fine corsa, scattata da Leonardo Andreini. Pare da una testimonianza su Facebook che l'auto sia persino entrata nel parcheggio sotterraneo dell'Esselunga entrando dalla parte dell'uscita, con grave rischio di fare un incidente pericoloso. Che per fortuna non c'è stato.