Infermieri sulle ambulanze: definite le nuove procedure

Si aggiornano le procedure che riguardano le prestazioni degli infermieri a bordo dei mezzi di soccorso e di emergenza sanitaria toscani. Alla luce delle recenti evidenze scientifiche, la giunta toscana ha adeguato la delibera del 2013 e ha allineato le procedure all’assetto organizzativo dell’attuale rete di emergenza sanitaria territoriale che, tra i suoi obiettivi, ha previsto anche la rimodulazione dei mezzi di soccorso avanzato con un incremento delle ambulanze infermieristiche.

Le nuove procedure sono state condivise con gli Ordini professionali infermieristici, sono state oggetto di valutazione da parte degli Ordini dei medici toscani e sono state sottoposte al parere dell’Organismo toscano per il governo clinico. Il monitoraggio e la verifica del livello di diffusione delle procedure e dei risultati raggiunti viene invece affidato al Coordinamento regionale delle Centrali operative 118.

Entro la fine di luglio 2025 le aziende sanitarie toscane dovranno formare gli infermieri e fornirli delle dotazioni necessarie, dando attuazione al provvedimento.

Triplo appuntamento a Firenze, Pistoia ed Empoli con le iniziative promosse dall’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia per celebrare la Giornata internazionale dell’infermiere che ricorre il 12 maggio. In tutti i convegni, oltre al momento finale dedicato al Giuramento dei neolaureati, verrà proiettato un video-messaggio della presidente della Fnopi, Barbara Mangiacavalli.

Si partirà proprio il 12 maggio (ore 14-18) dall’Aula magna del Meyer Health Campus di Firenze (via Cosimo il vecchio 26) con “Bilanciare l’innovazione con responsabilità professionale” (3 crediti Ecm) per introdurre la riflessione sul tema dell’impiego dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario. Dopo i saluti delle autorità e la proiezione del docufilm realizzato da Opi Firenze Pistoia, Gianluca Favero aprirà gli interventi con “Restiamo umani: emozioni, umanità e IA”.

A seguire, Laura Belloni e Nicola Gualtieri parleranno de “Le implicazioni psicologiche nell'applicazione in ambito clinico dell'IA”, mentre Massimo Zancanaro affronterà il tema “L'intelligenza artificiale nel team sanitario: opportunità e rischi”. Quindi sarà la volta di Stefano Bambi con “L'intelligenza artificiale e l'orizzonte della clinica, della ricerca e della formazione nella disciplina delle Scienze infermieristiche” e Gianni Cortigiani con “IA: oggetto o soggetto di diritto”.

Infine, il momento dedicato al Giuramento dei neolaureati.

I successivi appuntamenti saranno il 16 maggio (ore 14-18) all’Hotel Villa Cappugi di Pistoia (via di Collegigliato 45) con "Intelligenza artificiale: una partnership per il futuro della sanità" (3 crediti Ecm) e il 23 maggio (ore 14-18) nell’Aula magna dell’Agenzia per la formazione di Empoli (via Guglielmo Oberdan 13), per una giornata dedicata a "Il nuovo codice deontologico 2025 aspetti etici e innovazione" (3 crediti Ecm).