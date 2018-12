Indipendenza Antiquaria: grande successo per il vintage in centro storico

Nonostante il freddo la rassegna registra un buon successo di appassionati e curiosi

Il passato senza età piace a fiorentini e turisti che hanno eletto piazza Indipendenza come nuova meta per lo shopping delle varie epoche e stili artigianali e non solo.

Dopo il trasferimento dalla Fortezza da Basso alle Cascine occorreva un nuovo rilancio per la rassegna che non ha mai perso appeal e cercava solo un luogo dove poter esprimere al meglio le potenzialità, mostrare la mercanzia ed in poche parole armonizzare contenitore e contenuto.

Palazzo Vecchio sembra aver vinto la scommessa con la scelta di piazza Indipendenza, casa base della fiera antiquaria che viene oggi valorizzata ed al contempo rivitalizzata. In pieno centro storico, raggiungibile dal centro, dai viali e con la Tramvia.

A ricordare che oggi e domani c'è "Indipendenza Antiquaria" è l'assessore Cecilia Del Re che ricorda anche come già da aprile "la fiera è un successo sia per gli oltre 110 operatori che per la piazza che vive una sua rinascita offrendo a tutti una bellissima opportunità di viverla e godersela".

Nonostante il freddo, tante persone anche oggi, ed allora la piazza vince e l'Antiquariato non passa mai di moda.