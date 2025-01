Incontro con Nicola Gratteri alla Casa del Popolo di Grassina

La sfida cruciale della riforma della magistratura, la lotta alla criminalità organizzata e i maggiori temi di stringente attualità. Ci sarà tutto questo nell'incontro pubblico con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratteri, in programma domenica 2 febbraio alle ore 18.00 alla Casa del Popolo di Grassina (piazza Umberto I, 13 – ingresso libero).

Il magistrato dialogherà con la caporedattrice della TGR Rai della Toscana Cristina Di Domenico. Ad aprire l'iniziativa, organizzata e promossa dal Comune di Bagno a Ripoli, sarà il sindaco Francesco Pignotti. L'incontro sarà l'occasione anche per parlare del recente saggio firmato dal Procuratore e da Antonio Nicaso, “Una Cosa sola – Come le mafie si sono integrate al potere” (Mondadori, 2024). Un’analisi lucida e documentata di come il legame sempre più stretto tra mafia, politica e imprenditorialità stia compromettendo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e la crescita dei paesi corrotti.

L'indomani, lunedì 3 febbraio, il Procuratore incontrerà gli studenti dell'Isis Gobetti-Volta. L'incontro, in questo caso, è riservato esclusivamente alla comunità scolastica. Il Procuratore Nicola Gratteri, nato a Gerace in provincia di Reggio Calabria nel 1958, è tra i principali attori della battaglia contro la ‘ndrangheta degli ultimi decenni. Ha condotto, tra le altre, indagini sulla strage di Duisburg e sulle rotte internazionali del traffico di droga. Insieme ad Antonio Nicaso ha pubblicato, sempre per Mondadori, numerosi bestseller: Fratelli di sangue, La malapianta, La giustizia è una cosa seria, La mafia fa schifo, Dire e non dire, Acqua santissima, Oro bianco, Padrini e padroni, Fiumi d’oro, Storia segreta della ‘ndrangheta, La rete degli invisibili, Ossigeno illegale, Complici e colpevoli, Fuori dai confini e Il grifone.Per info: 0556390208/211