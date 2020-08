Incidente sull'Autosole, 4 km di coda tra Valdichiana e Monte S. Savino

Il sinistro è avvenuto alle 16,18 e la situazione del traffico è rimasta a lungo critica. Oggi primi rientri consistenti verso le città con traffico sostenuto

Si avvia a conclusione il fine settimana di Ferragosto, che ha confermato le previsioni da bollino giallo per la giornata di sabato e la mattina di oggi. Bollino rosso questo pomeriggio.

Traffico rallentato e a tratti fermo nell'Autostrada del Sole toscana, Si registrano infatti in questo momento (sono le 17 circa di domenica 16 agosto) sull'A1 Firenze-Roma code per 4 km a causa di un incidente tra lo Svincolo Valdichiana (Km 385,4) e lo Svincolo Monte San Savino (Km 371,6) in direzione Firenze. L'incidente è avvenuto alle 16:18.