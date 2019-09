Incidente sull'A12: muore giovane fiorentino, basket in lutto

Lorenzo Lunghi, 27 anni, era molto noto negli ambienti cestistici. Collaborava con la Pino Basket: "Perdita che ci lascia senza parole, solo un grandissimo dolore"

"Tutta la All Food ENIC Pino Basket Firenze partecipa attonita all’immenso lutto per la scomparsa di Lorenzo Lunghi, vittima di un incidente stradale stamattina, 7 settembre.

Lorenzo era uno di famiglia, per noi e per tutta la comunità cestistica fiorentina, atleta fin da piccolo, allenatore, collaborava attualmente con la nostra società nell’ambito del campionato di Serie B.

Una perdita che ci lascia senza parole, solo un grandissimo dolore.

Siamo vicini a Giovanna, Luca, Chiara e a tutta la famiglia e ci stringiamo loro in un grande abbraccio.

US Pino Basket Firenze".

Questo il saluto su Facebook della sua squadra di basket a Lorenzo Lunghi, il ragazzo fiorentino di 27 anni morto stamani poco dopo mezzogiorno in un incidente stradale sulla Autostrada A12, tra Sarzana e Carrara. Era in un furgone della ditta di catering per la quale lavorava quando una cisterna alimentare ha travolto il mezzo. Ferite altre otto persone, tutte fiorentine o dei dintorni. Cinque erano nel mezzo dove ha trovato la morte Lorenzo. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo ma non c'è stato niente da fare.

Intervenuti i vigili del fuoco e tutti gli altri mezzi di soccorso. Il traffico sull'autostrada è tornato alla normalità solo verso le 17.