Incidente nel sottopasso di viale Strozzi: scooterista in ospedale

Il giovane alla guida nonostante avesse la patente revocata da tre anni

Perde il controllo dello scooter che stava guidando nel sottopasso di viale Strozzi riportando gravi ferite. Si tratta di un fiorentino 25enne che sabato notte è stato coinvolto in un incidente la cui dinamica è al vaglio della Polizia Municipale. Sul posto è infatti intervenuta una pattuglia del distaccamento di Rifredi. Il conducente stava percorrendo il sottopasso di viale Strozzi verso piazza della Libertà quando, nel tratto ascendente, per cause da accertare ha perso il controllo del veicolo urtando contro il new jersey sul lato destro. Il giovane è stato sbalzato dal mezzo cadendo violentemente sull’altra corsia. È stato portato all’ospedale in condizioni gravi e sottoposto a un intervento chirurgico. Sono stati richiesti anche accertamenti per la rilevazione del tasso alcolemico nel sangue. Dai controlli effettuati dagli agenti è emerso che il conducente aveva la patente revocata da giugno 2015. La Polizia Municipale ascolterà due testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente.