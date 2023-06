Incidente: morti due funzionari del Geografico Militare di Firenze

Tragico incidente oggi in Liguria: un'auto dell’Istituto Geografico Militare di Firenze è precipitata in un dirupo, ci sono stati tre morti e un ferito: tra i deceduti due funzionari inviati, insieme ad altri colleghi, sul posto per rilievi cartografici. L’incidente è avvenuto questa mattina nei pressi di Ventimiglia, su una strada Impervia e priva di protezioni.

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, appresa la triste notizia del decesso di Leonardo Sensitivi e Tiberio Ghelardini, dipendenti civili dell’Istituto Geografico Militare, e di Michele Pellegrino, Appuntato della Guardia di Finanza, a causa di un incidente nei pressi di Ventimiglia durante l’attività di rilievo e manutenzione del confine italo - francese, esprime il profondo cordoglio dell’intera Forza Armata, unendosi al dolore delle famiglie e stringendosi loro con sentito e sincero affetto, augurando al contempo una pronta guarigione al collega ferito. L’Esercito ha immediatamente attivato le procedure per fornire tutto il supporto e il sostegno necessario ai congiunti dei due dipendenti civili, nella consapevolezza del momento di sconforto che stanno attraversando.

Per la precisione, Sensitivi e Ghelardini erano impegnati "alla manutenzione, misura e materializzazione dei confini di Stato con interventi periodici geotopocartografici sul terreno, nel rispetto di accordi bilaterali internazionali vigenti.

Si trattava . precisano ancora fonti dell'Esercito - di "due encomiabili collaboratori, tecnici civili dell'Igm, due professionisti impegnati giornalmente nell'importante opera geodetica dell'istituto, svolgendo il loro lavoro con grande passione, dedizione e professionalità".

"È l'ennesima tragedia che colpisce chi sta compiendo il proprio dovere e non si può continuare così" osserva il Segretario Generale Regionale di Confintesa FP Toscana Sandra Badii "e ci stringiamo intorno ai familiari dei colleghi per offrire la nostra vicinanza. Il sistema sicurezza sul lavoro va rivisto, le procedure vanno riviste, le tutele vanno riviste e va rivisto anche il modo di trattare la materia nei posti di lavoro. Non si può rimandare, è urgente!" prosegue la sindacalista "E noi di Confintesa FP che da sempre abbiamo puntato i piedi per pretendere questa sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, siamo già da subito disposti a sederci ad un tavolo per rivalutare tutto. Purtroppo ora nessuno potrà restituire i colleghi alle loro famiglie, e questo è davvero ingiusto".