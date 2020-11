Firenze, l'appello della Polizia municipale

La Polizia Municipale di Firenze ricerca testimoni che possano fornire informazioni per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto ieri, giovedì 12 novembre alle 11.35 in via Modigliani all’incrocio con via Maccari. Nell’incidente è rimasto coinvolto un pedone. Chi è in grado di riferire elementi utili alla ricostruzione dell’incidente è invitato a contattare il Reparto Infortunistica Stradale ai numeri 055/3283464 oppure 055/3283474.