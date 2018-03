Incidente Baracca - Pistoiese: investito un pedone, rallentamenti

Ennesimo incidente nella periferia fiorentina. Ieri agenti della Polizia Municipale in azione in viale Nenni: Oltre 250 i veicoli controllati, uno sequestrato per mancanza di assicurazione

La via Pistoiese nuovamente al centro di un incidente stradale, stavolta a farne le spese un pedone investito e soccorso per ferite ritenute gravi.

"Attenzione. Questa mattina poco prima delle 9 si è verificato un grave incidente in via Baracca in prossimità di via Pistoiese. Un pedone è stato investito da un'auto. Per soccorsi e rilievi si stanno registrando rallentamenti in via Pistoiese in ingresso città" a darne prontamente notizia sui social l'assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti.

Domenica scorsa un pirata della strada effettuando un sorpasso che ha invaso la carreggiata opposta di marcia ha causato tre feriti ed alcuni danni alle vetture in transito. Dopo essere fuggito è stato successivamente rintracciato.



L'anziano pedone è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo essere stato soccorso e stabilizzato sul posto. E adesso è ricoverato in prognosi riservata.

L'uomo del 1923 stava attraversando la strada all'altezza del numero civico 201 quando è stato urtato da un'auto proveniente da via Pistoiese in ingresso città. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale che è intervenuta sul posto insieme ai mezzi del 118, anche sulla base delle dichiarazioni del conducente dell'auto, che si è fermato per prestare soccorso, e di un testimone. Forti le ripercussioni sulla circolazione della zona in particolare su via Pistoiese in ingresso città. Le operazioni di soccorso e rilievi sono terminate intorno 10.30 e la circolazione è stata ripristinata poco dopo. La Polizia Municipale ha avvisato la moglie abitante nella zona, che con il figlio si è recata in ospedale.

La mattina precedente in via Pistoiese sono entrati in azione gli agenti dell'Autoreparto e una pattuglia Tecnologie di Supporto con l'utilizzo dello scoutspeed.

Duecentotrentuno i veicoli controllati, tre i fermati perchè non in regola con la revisione (sanzione da 169 euro) e una pizzicata senza assicurazione: Questa è stata sequestrata e il conducente è stato multato con una sanzione da 849 euro. Lo scoutspeed ha segnalato per questa vettura anche la mancanza di revisione per la quale il veicolo sarà sospeso dalla circolazione fino al superamento del controllo: la multa sarà notificata quando il conducente si presenterà. presso gli uffici della Polizia Municipale esibendo il libretto del veicolo che non aveva con sé al momento del controllo (per questo è scattata a suo carico una ulteriore sanzione di 41 euro).

Complessivamente in via Pistoiese sono stati staccati verbali per quasi 1.400 euro.

Nel pomeriggio le pattuglie dell'Autoreparto hanno effettuato un posto di controllo in viale Nenni: 20 i veicoli sottoposti a verifica. Gli agenti hanno ritirato la patente per la sospensione a un conducente per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 0,62 g/l). Per questo scattata anche la multa da 532 euro e il taglio di 10 punti sulla patente.