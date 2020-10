Incidente alla rotatoria delle Romite, chiuso il Bypass del Galluzzo

Forti risentimenti alla circolazione per circa un'ora oggi pomeriggio. Tre veicoli coinvolti

Tre veicoli coinvolti con chiusura del Bypass del Galluzzo. Si tratta dell’incidente avvenuto oggi poco dopo le 16.45 in via Senese all’altezza della rotatoria all’altezza della galleria Le Romite. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi e la Polizia Municipale per la viabilità. Per effettuare le operazioni in strada è stato chiuso il Bypass in entrambi i sensi fino alle 17.15, poi è scattato un senso unico alternato con forti risentimenti alla circolazione. La viabilità ripristinata poco dopo le 17.30.