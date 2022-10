Incidente a Rovezzano: rider morto sul lavoro a 26 anni

Firenze, 2-10-2022- A Firenze un altro rider morto sul lavoro. Scontro mortale ieri sera a Rovezzano. L'incidente è avvenuto intorno alle 21.30 in via de Nicola all'altezza di via Gobetti. Per ragioni in via da accertamento da parte della Polizia Municipale, una Land Rover si è scontrata con uno scooter Honda Sh. Il centauro ha avuto la peggio ed è stato portato in ospedale in codice rosso. Il giovane, nato nel 1996, è deceduto stamani in ospedale.

"In attesa degli approfondimenti delle indagini, esprimiamo profondo dolore e vicinanza alla famiglia. C’è anche tanta rabbia: siamo di fronte a un’altra morte inaccettabile, in un settore dove la sicurezza sul lavoro è ancora troppo spesso un diritto da conquistare, così come salari dignitosi e diritti tante volte sono una chimera, all’interno di un sistema che spinge alla produttività a discapito delle tutele. Vogliamo dare un segnale forte e per questo proclameremo uno sciopero di 24 ore per i rider fiorentini mercoledì 5 ottobre. È tempo che le aziende facciano la loro parte e contribuiscano a correggere le storture dei meccanismi del settore, che da anni combattiamo e denunciamo. E anche la politica, a partire dal livello nazionale, deve intervenire con provvedimenti concreti per migliorare le condizioni di lavoro dei rider" intervengono da Filcams Cgil Firenze, Filt Cgil Firenze, Nidil Cgil Firenze.