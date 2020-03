Incendio in una palazzina a Iolo

Le fiamme scaturite da un appartamento al primo piano. Il sindaco Biffoni: «Siamo vicini alle famiglie colpite da questa tragedia»

Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti sulla palazzina in via Andrea da Quarata a Iolo, dichiarata inagibile per l’incendio scaturito da un appartamento al primo piano ieri notte: i Vigili del fuoco hanno evacuato 25 persone, di cui 11 ricoverate all'ospedale Santo Stefano e alcuni già dimessi stamani perchè ritenuti non in condizioni preoccupanti e 8 prese in carico dalla Protezione Civile del Comune di Prato ed ospitate in strutture d'emergenza.

All’interno dell’appartamento interessato dall’incendio sono stati rinvenuti i corpi senza vita di un uomo e di un cane. L’appartamento interessato è stato posto sotto sequestro, mentre l’intero edificio è stato dichiarato momentaneamente inagibile a causa dei danni provocati dal fumo.

«Una tragedia che ci ha colpito e addolorato molto in un momento già così difficile - dichiara il sindaco Matteo Biffoni - Attraverso l'intervento della Protezione civile, che era prontamente presente e ha messo a disposizione le proprie risorse, siamo vicini alla famiglia dell'uomo purtroppo deceduto e alle famiglie che al momento sono fuori casa».