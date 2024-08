Incendio in un traghetto in partenza per l'Elba

Ph da Facebook Eugenio Giani

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi 20 agosto in un traghetto al porto di Piombino. L'imbarcazione era in partenza per l'isola d'Elba.

Sono state evacuate circa 300 persone a bordo, tra passeggeri e personale. Sono intervenuti il sistema regionale di emergenza sanitaria, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e Forze di Polizia.

Secondo le primissime informazioni, riferite dalla Regione Toscana, non risultano feriti di rilievo. Segnalato un passeggero con attacco di panico e uno con piccole escoriazioni dovute alla discesa dallo scivolo.