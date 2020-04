Incendi in Lucchesia e Mugello

Sono intervenuti gli elicotteri regionali per salvare il patrimonio boschivo

Giornata impegnativa sul fronte incendi in Toscana. Da stamani vari roghi si sono sviluppati in Lucchesia, nel pisano e in Mugello. Sono riprese oggi le fiamme a Villa Basilica (Lucca) dove un incendio si era sviluppato nella giornata di ieri. Circa 8 gli ettari di bosco interessati. Come segnalato dalla Sala operativa del servizio anticincendi, sul posto sono intervenuti anche gli elicotteri regionali che, nel corso della giornata sono stati impegnati anche nei boschi di Nocchi (Camaiore) e Tassaia (Borgo San Lorenzo) per spengere i relativi incendi.

Intorno alle 14.30 sono giunte segnalazioni in sala operativa regionale per una colonna di fumo in località Tassaia sopra Polcanto in comune di Borgo San Lorenzo. Subito il sistema regionale si è attivato e sono state fatte partire tre squadre di volontariato di Vab Mugello e Vab Firenze, il direttore operazioni della Unione Comuni del Mugello e i vigili del fuoco in supporto per rifornimenti acqua e eventuale presidio abitazioni in zona. Le fiamme spinte da una leggera brezza hanno interessato per un fronte di 100 m. un castagneto. Sul posto è giunto anche l'elicottero per chiudere il rogo in tempi brevi visto che in regione vi sono altri interventi in corso e potrebbe essere necessario il suo supporto. Le cause sono ignote e i carabinieri forestali sono sul posto per effettuare i rilievi. Attualmente non ci sono fiamme attive e sono in corso le operazioni di bonifica che si protrarranno fino a tarda serata.

Nella serata e nel corso della notte proseguiranno le operazioni di bonifica. Roghi di minore entità, infine si sono sviluppati stamani anche nei comuni pisani di Terricciola e di Bientina.