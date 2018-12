Inaugurato il nuovo flagship store Ernestomeda Firenze by Lama

Nella storica via Ponte alle Mosse, ospiterà le cucine del marchio in uno spazio di 200 metri quadri su due livelli

Taglio del nastro per il nuovo centro esclusivo Ernestomeda nel capoluogo toscano: è stato inaugurato giovedì, Ernestomeda Firenze by Lama, il nuovo punto vendita situato in via Ponte alle Mosse, storica via della città da cui in passato partiva – in gergo tecnico, “prendeva le mosse” – il “Palio de’ barberi”, antica competizione a cavallo disputatasi fino al XIX secolo.

La nascita dell’azienda Lama – Lavorazione Artistica Mobili e Affini – risale agli anni Venti e si contraddistingue per il suo Dna d’atelier artigiano nel quale lo studio e la ricerca costante costituiscono i fattori-chiave per il perfetto connubio tra design e maestrie artigianali. A partire dagli anni Ottanta, l’azienda inizia un’importante fase evolutiva con l’inserimento all’interno di collezioni significative nell’ambito delle proposte di design. Una scelta importante e coraggiosa dettata da una grande passione per il dettaglio e lo stile d’arredo italiano, non abbandonando mai l’amore per il Made in Italy.

IconColor, Soul, One80 e Obliqua saranno i modelli Ernestomeda che il nuovo punto vendita ospiterà in un’area di 200 metri quadri, distribuiti su due livelli. Al brand marchigiano e ai suoi modelli di cucina saranno inoltre dedicate due vetrine.