Raddoppia a Porta a Prato il progetto imprenditoriale dell'hamburgeria Arnold's

Ieri sera in via Il Prato 98 rosso è stata inaugurata la Fiaschetteria Arnold's, nuovo progetto imprenditoriale dei proprietari di Arnold's Firenze, da anni un punto di riferimento per gli appassionati degli hamburger USA, ma realizzati con carni italiane, in piazzale di Porta al Prato 47.

A pochi passi dunque apre un'esercizio tipico della tradizione fiorentina, la bottega dove si vende il vino al minuto e lo si degusta accompagnato da salumi e formaggi di qualità. Un modo per offrire un'alternativa ai clienti abituali e a chi transita da una delle principali porte della città.