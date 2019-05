In console la modella e influencer da 400.000 followers su Instagram

Domani martedì 30 aprile la discoteca OTEL

Domani martedì 30 aprile, a partire dalle ore 23.30, la discoteca OTEL (Via Generale Dalla Chiesa, n.9, cap. 50136) di Firenze, ospiterà il party dell’anno, SUBURBIA, l’innovativo format live dedicato alla musica house. Lo show vedrà susseguirsi alla console dei dj d’eccezione come Zoe Cristofoli, Raf Marchesini e Mattia Luciani.

Zoe Cristofoli è una dj, nota influencer e modella dai 400.000 followers su Instagram. Si è occupata per anni della selezione musicale di alcuni tra i principali locali della movida notturna. Il producer e disc jockey Raf Marchesini è conosciuto per i remix di Hit internazionali realizzati per celebri artisti come Desaparecidos, R.I.O., DJ Antoine, oltre che apprezzati da top DJ quali David Guetta e Bob Sinclar. Mattia Luciani è il DJ resident di alcuni tra i club più prestigiosi della regione del Veneto.

Il format SUBURBIA comprende anche i grandi successi dei decenni d’oro, come gli anni ’80, ’90 e 2000, rivisitati con le sonorità internazionali del momento, oltre alle ultime Hit.

SUBURBIA nasce negli anni ’90 come classifica House Music dell’emittente Radio Italia Network, pioniera nel far conoscere al pubblico italiano le Hit Dance e House che in quegli anni spopolavano ad Ibiza. Nel 2019 il progetto SUBURBIA, mantenendo lo spirito di innovazione che da sempre lo contraddistingue, si trasforma in un Format Live di grande successo presentato nei migliori club di tutta Italia.

SUBURBIA è un nuovo format di Saifam Off, società di The Saifam Group. Il Gruppo Saifam possiede un catalogo editoriale costituito da oltre 46.000 brani di artisti nazionali ed internazionali tra i quali Marco Mengoni, Gué Pequeno, Laura Pausini, Eros Ramazzotti e molti altri.