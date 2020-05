Imprenditori a lezione gratuita online con lo psicologo Traisci

Confcommercio offre ai propri associati due percorsi formativi a distanza

Stressati dall’inattività imposta con il lockdown, preoccupati per il futuro delle loro imprese, in ansia per i conti che non tornano più. In questo momento difficile, molti imprenditori del terziario rischiano di non avere la calma interiore e l’energia giusta per ripartire con la loro attività, e tantomeno per pensare a nuove strategie utili a sopravvivere in un mercato profondamente cambiato.

Da qui, la decisione di Confcommercio di sostenerli non solo con la consueta attività sindacale e di rappresentanza, ma anche curando questi delicati aspetti psicologici dell’era-Covid. Lo farà con due percorsi formativi completamente gratuiti della durata di due ore ciascuno a cura di Terenzio Traisci, psicologo del lavoro nonché esperto di Edutainment, cioè la formazione unita all’intrattenimento, grazie alla innegabile vena comica che qualche anno fa lo ha portato alla ribalta anche in tv come comico professionista.

Le lezioni, in partenza a maggio, si terranno on line per un massimo di venti iscritti ciascuno.

“Terenzio Traisci è stato protagonista di una diretta Facebook seguitissima e molto apprezzata, che abbiamo voluto offrire a imprenditori e non solo, certi che fosse anche questo un modo per sostenerli in questa fase così drammatica”, sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, “in molti ci hanno chiesto di dare seguito all’appuntamento, strutturando delle vere e proprie lezioni con esercizi e consigli pratici. Ecco perché è nata l’idea di questi seminari brevi, che offriamo gratuitamente e in esclusiva ai nostri associati. Senza lucidità mentale e senza energia è difficile ripartire pensando al futuro”.

Nel primo seminario, dal titolo “Felicemente Stressati” (in programma il 12 maggio dalle ore 9.30 alle 11.30), Traisci insegnerà alcune tecniche per gestire lo stress e la salute psico-fisica in modo da mantenere i nervi saldi e recuperare lucidità.

Nel secondo, dal titolo“Risorse interiori” (in programma giovedì 14 maggio e lunedì 18 maggio dalle 10 alle 11), si concentrerà invece su come affrontare e risolvere difficoltà e problemi con intelligenza positiva, acquisendo un protocollo operativo da sperimentare subito.

Per quanto attiene le metodologie didattiche, i seminari si svolgeranno in ‘fad’ (formazione a distanza) sincrona riproducendo un’aula virtuale. Saranno fortemente interattivi, con casi studio ed esercitazioni individuali che prendono spunto dalla realtà quotidiana dei partecipanti. L’efficacia della metodologia si basa proprio nell’interazione divertente con il pubblico, che serve a mantenere alta l’attenzione in modo costante e crescente favorendo l’apprendimento e contribuendo a cambiare lo stato d’animo dei partecipanti rendendoli più motivati all’ascolto attivo.

L’iscrizione ai seminari con Traisci è completamente gratuita e riservata agli imprenditori soci della Confcommercio. Basta prenotarsi entro e non oltre l’8 maggio contattando l’Ufficio Formazione al numero di telefono 055 2036930 oppure scrivendo agli indirizzi email a.focardi@confcommercio.firenze.it o v.fazzuoli@confcommercio.firenze.it . Ci si potrà iscrivere ad un solo percorso, le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo.