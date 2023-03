'Imperativo giocare a Firenze, si lavori a soluzione stadio Castello'

Firenze, 23 marzo - "Non è neanche pensabile che la Fiorentina giochi le sue partite casalinghe per oltre due anni fuori dalla Toscana, in Emilia, in Umbria o in Liguria come si legge in queste ore sulla stampa. Le gare vanno disputate a Firenze o comunque nelle vicinanze dell'area metropolitana. Le soluzioni non mancano, e gli enti locali devono fare ogni sforzo possibile per trovare rapidamente la sede sostituiva del 'Franchi'. Giocare fuori da Firenze significherebbe, per la Fiorentina, giocare di fatto sempre fuori casa, e privare i tifosi della possibilità di assistere alle partite". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, coordinatore fiorentino del partito.

"Tutti parlano dello stadio di Empoli, che conta 16.000 posti - sottolinea Stella -. Anche se le istituzioni cittadine sembra stiano frenando per questioni logistiche. Noi siamo convinti, invece, che vada a tutti i costi preso in considerazione lo stadio della Scuola Marescialli e Brigadieri a Castello. L'impianto non è stato ancora finito, il progetto prevede 7.000 posti sugli spalti: occorre verificare se si possono montare delle tribune provvisorie che possano portare la capienza a numeri accettabili. È una soluzione da non trascurare e su cui lavorare per tempo, vista anche la posizione strategica di questa struttura, vicina ad aeroporto e autostrada".