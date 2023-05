Ilaria Capua a Firenze con 'Le parole della salute circolare'

Con Ilaria Capua, scienza, salute e ambiente salgono sul palco. Si intitola “Le parole della salute circolare” il nuovo progetto teatrale prodotto da Aboca, healthcare company con sede a Sansepolcro, che in un tour in più tappe toccherà alcune delle principali città italiane.

Ilaria Capua farà tappa a Firenze mercoledì 3 maggio, al Teatro Niccolini. In dialogo con Francesca Reggiani, proporrà un evento coinvolgente ed emozionante, una lettura scenica pensata per portare attenzione sul tema del profondo rapporto tra la salute del pianeta e quella di tutti i suoi abitanti. Capua racconterà le storie sorprendenti di uomini e donne che hanno cambiato la scienza e la nostra visione del mondo, le scoperte straordinarie che hanno aiutato l’umanità a crescere e prosperare, ma anche gli effetti nefasti dello sfruttamento della Terra e delle sue risorse. Un dialogo appassionante, fatto di voci e immagini, che consegnerà al pubblico le parole di ieri, le parole di oggi e le parole per il domani: un nuovo vocabolario per l’umanità, per riflettere e generare consapevolezza sulla profonda connessione che lega tutti gli esseri viventi.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Le parole e le idee del tour trovano spazio nel nuovo libro Le parole della salute circolare (Aboca edizioni), un piccolo volume che raccoglie le idee e i messaggi dello spettacolo, disponibile per l’acquisto durante le tappe del tour e in tutte le librerie e store online.