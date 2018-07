Il wrestling a Marlia

Stasera grande spettacolo

Torna a Marlia un grande evento sportivo organizzato dalla Scuola Italiana Wrestling. Stasera, (sabato 21 luglio), alle ore 21, in via Paolinelli n° 31 arriva una superstar dei lottatori americani, per un imperdibile show wildboar, del Summer Tour della SIW. Chris Silvio salirà sul ring per sfidare Tempesta, detentore del titolo italiano. Uno show che permette di vedere in azione i grandi lottatori di calibro nazionale ed internazionale, appartenenti proprio dalla Scuola italiana wrestling SWI, realtà nata in Toscana e ormai consolidata in tutta Italia. Quello tra Silvio e Tempesta è l'incontro di punta di una serata a tutto wrestling, che vede diversi sfidanti affrontarsi a suon di “voli di angelo” e “calci volanti” come per esempio Rafael contro Thunder Kid. Il match che vede impegnati Chris Silvio e Tempesta è a tutti gli effetti valido per il titolo Italiano di wrestling. L'evento segue il grande successo ottenuto della serata organizzata circa un mese fa.

“L'atleta americano Silvio, WWI nel rooster di impact Wrestling TNA – spiegano gli organizzatori - ha accettato il nostro invito e sta collaborando attivamente in questo periodo per far crescere la scuola di lottatori italiani. Fino all'11 agosto sarà presente in Toscana e in questo mometo è al polo di allenamento di Pisa della SIW di Filetolle: un'occasione per chi vuole conoscere meglio questa disciplina e per chi vuole iniziare a praticarla, con l'imput di un wrestler professionista di livello internazionale. Di fatto è il nuovo capo allenatore per la SIW- Scuola Italiana Wrestling, per una relazione di lungo termine che guiderà il wrestling italiano ad un nuovo livello”. Attualmente Silvio lotta per la WWI, federazione che ha dato vita ai più grandi campioni come Hulk Hogan e The Rock.