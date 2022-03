Il vino e i capolavori del gusto

129 produttori e 460 vini da tutta Italia. E’ il percorso della 7^ edizione di Wine&Siena – Capolavori del gusto a Siena dal 12 al 14 marzo 2022 che torna in presenza, in totale sicurezza, ed inaugura l’anno di eventi in Toscana dedicati alla grande enogastronomia. Non solo, Wine&Siena dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter.

Voluto dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e dal presidente di Confcommercio Siena Stefano Bernardini l’evento immerge produttori e visitatori a Siena, dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award. Preziose le collaborazioni con Camera di Commercio di Arezzo Siena, il Comune di Siena, Banca Monte dei Paschi di Siena. L’evento ha anche il patrocinio della Regione Toscana. Un percorso tra location uniche come il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione e Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala, che torna ad essere per il secondo anno la location principale delle degustazioni enogastronomiche.

In questa settima edizione ci saranno 129 produttori che vengono da 16 regioni italiane. Ma ci saranno pure prodotti dall’estero da scoprire. Complessivamente potremo degustare 460 vini.

Tutti i produttori Per l’Alto Adige ci saranno Abbazia Di Novacella, Castelfeder, Kellerei Meran - Cantina Merano, Landesweingut Laimburg, Tenuta Hans Rottensteiner. Per il Trentino, Azienda Agricola Maso San Giorgio, Cantina Delaiti, Dario Dall'O', Cantina Lagertal. Per il Friuli Venezia Giulia ci saranno Alessio Komjanc E Figli, La Rajade, Petrussa. Per il Veneto ci saranno Tenuta Zago Gasparini, Cantina Col Dovigo, Colesel, Corte Capitelli.

Dalla Lombardia arrivano La Travaglina. Lantieri De Paratico, Mirabella, Podere Selva Capuzza, Monsupello, Castello Di Cigognola. Dal Piemonte ci saranno Bel Colle, Bosca, Broccardo, Canato Marco, Giacomo Borgogno & Figli, Massimo Pastura - Cascina La Ghersa, Montalbera, Poderi Gianni Gagliardo, Tenuta Il Falchetto, Gozzelino Sergio, Uvamatris. Dall’Emilia Romagna arrivano Aljano, Cantine Ceci, Venturini Foschi, Faled Distillerie-Spiritoverdiano.

Per il Lazio, Vinea Domini. Per le Marche, Distilleria Varnelli. Dall’Umbria arrivano Feudi Spada, Terre De La Custodia. Per l’Abruzzo, Cantina Mazzarosa, Cantina Orsogna 1964, Chiamami Quando Piove, ValoriCacao Motum, Fabrica de Chocolate Momotombo. Per la Campania, Corte Normanna Autentici Vignaioli, Il Casolare Divino, MissioN18, Marisa Cuomo, Alma De Lux - Spirits for Soul. Dalla Puglia ci sono Erminio Campa, Placido Volpone, Cantina Sampietrana.

Per la Sicilia Cantine De Gregorio, Firriato. Per la Sardegna ci saranno Bentu Luna, Cantina Santa Maria La Palma, Tenute Olbios, Unmaredivino. Dall’Olanda ci sarà Wild Wad Oyster. Infine, dalla Toscana ci saranno Melini, Vini Apuani, Caccia Al Piano, Campo Alla Sughera, I Greppi, Castello Di Montepo', Tenuta Monterosola, La Fabbrica Del Panforte, Distilleria Deta, Lombardi & Visconti, Tenuta Di Artimino, Capezzana, Azienda Agricola Balbi - Fattoria il Capitano, Il Sosso, Agricoltori Del Chianti Geografico, Arillo In Terrabianca, Bucciarelli - Antico Podere Casanova, Carpineto, Casale Dello Sparviero, Castello Di Ama, Castello Di Fonterutoli, Castello Monterinaldi, Chioccioli Altadonna, Ciona S.S., Gagliole, Orlandini, Poggio Bonelli, Torcibrencoli, Tenuta Di Arceno, Piccini 1882, Tenuta di Campomaggio, Fattoria La Leccia, Vallepicciola, Cantina Boriassi, Tenute della Famiglia Cecchi, Vecchie Terre Di Montefili, Fattoria Camporignano, I Balzini, Podere Riparbella, Tenuta Mariani, Gli Archi, Podernuovo A Palazzone, Pensieri di Cavatina, Paradiso di Cacuci, Bellaria, Donatella Cinelli Colombini, Famiglia Fagnani Montalcino di Bagoga snc, La Serena, Ridolfi Montalcino, Terre Nere Campigli Vallone, La Gerla, Tenuta Del Buonamico, Tenuta Impostino, Icario, Montemercurio, Salcheto, Lunadoro, Cantina Le Fonti Di Chiarion Francesco, Casa Alle Vacche, Il Palagione, Castello Poggiarello, Nenni, Tenuta Di Trinoro, Il Borro.

Si inizia venerdì 11 marzo, taglio del nastro alle 18 a Palazzo Comunale per l’inaugurazione. E poi alle 20 torna la Small Plates Dinner al Santa Maria Della Scala – Palazzo Squarcialupi con 11 operatori senesi, tra cui 8 ristoranti, una pasticceria, un produttore di dolci Igp ed un produttore di caffè. Con i piatti ci saranno dodici diversi abbinamenti. I percorsi sensoriali prenderanno il via alle 11 di sabato 12 marzo al Santa Maria della Scala a Palazzo Squarcialupi dove si andrà avanti fino alle 18 con la degustazione di prodotti enogastronomici degli espositori Wine, Food & Spirits, Extrawine, i Consorzi. Qui, al Santa Maria della Scala, ci sarà anche la Winehunter Area bio&dynamica.

Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi Vini, Firenze Spettacolo, Canale 3, WineTV, Toscana Tascabile, Simona Geri The WineSetter, Thomas Taddeo Hispter Wine, Andrea radic, Cantine Social, Glance e ReporterGourmet. Wine&Siena ha il patrocinio della Regione Toscana. Collaborano AICOO Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, ANAG, Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti delegazione della Toscana, FISAR, Federazione Italiana sommelier albergatori e ristoratori delegazione Antica Terra Siena e Valdelsa, AIS Toscana, Associazione Italiana Sommelier delegazione Siena, ONAV, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino delegazione Siena.

Sonopartner tecnici Arco Spedizioni, Ip Industrie, Pulltex, Clean Accent, I Bibanesi, RCR Cristalleria italiana, Drink/Food Diffusion Pasquini, Soldati e SPF.

L'organizzazione ringrazia il Comune di Siena, Banca Monte dei Paschi di Siena, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, la Città del Cristallo, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e provincia Hotel Minerva, Athena, Santa Caterina, l Garden.